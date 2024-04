Showraum

Den Namen Micado will Lohmüller beibehalten. Das passe zu ihrem Konzept, fügt sie hinzu. Mit dem Geschäft Sedessi in Rheinfelden, das hochwertige Designermöbel verkauft, arbeite sie zusammen, erzählt sie. Zudem verkaufe sie ein neuartiges Schlafsystem, das aus verschiedenen Modulen besteht. Hier sei sie als Schlafberaterin gefragt. Des Weiteren will sie in Steinen hochwertige Accessoires verkaufen, die es bis Stuttgart nicht zu kaufen gebe. Sie habe da die Alleinvertretung, sagt sie. Gartenmöbel will sie zudem anbieten. Ob sie aus dem Geschäft einen Showraum oder ein richtiges Ladengeschäft, weiß sie noch nicht endgültig. Auf jeden Fall soll der Standort als Werbeplattform für andere Geschäfte dienen.