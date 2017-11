Steinen Fundstücke aus der Blues-Kiste

Steinen. Ralph Brauner spielt am Samstag, 11. November, um 20 Uhr auf Einladung von Kunst und Kultur in Steinen im Mühlehof. Dort stellt Bauer nach „Blues Comes Callin’“ und „Grown Up“ seine dritte CD-Solo-Produktion „Moving Forward“ vor. Neben Fundstücken aus der Blueskiste, allesamt von Brauner in eigener Spielart bearbeitet, stehen selbst komponierte Songs im Vordergrund, die zum einen der Blues & Roots-Spielweise Rechnung tragen, zum anderen auch in der Singer/Songwriter-Ecke beheimatet sind.

Ralph Brauner ist inspiriert von Songs aus dem Süden der USA, darunter Werke von Bluesmusikern wie Robert Johnson, Muddy Waters und Big Bill Broonzy. Brauner spielt auch moderne Adaptionen, etwa von Eric Clapton, Keb’ Mo’ oder Johnny Winter. Ralph Brauner spielt Fingerstyle Acoustic- und Slide Guitar in der Tradition des Countryblues der Südstaaten.