Steinen Gärtnerinnen setzen auf Vielfalt

Das gilt auch für mineralische Dünger. Nur Kompost kommt auf die Beete. Dadurch bleibe der Boden locker, auch wenn man ihn nicht umgräbt, sagt Adriani. Das bewahre auch das Bodenleben. Auf eine Zertifizierung als Bio-Gemüse verzichten die beiden. Denn eigentlich gingen sie mit ihrer Anbau-Methode weit über die Bio-Standards hinaus, betont Adriani. Auch schweres Gerät wie Traktoren kommt nicht zum Einsatz.

Auch an Obstbäume und Sträucher ist gedacht

Auf rund 500 Quadratmetern wachsen in der „Vielfaltsgärtnerei“ Tomaten, Auberginen, verschiedene Kohlsorten wie Pak-Choi, Petersilie, Basilikum, Rettich, Gurken, Salate und vieles mehr. Insgesamt sind es derzeit 42 Gemüsesorten und Kräuter. In den kommenden Jahren soll auch noch Obst dazukommen. Neben beispielsweise Äpfeln ist auch an verschiedene Beeren gedacht.

Die Kunden können ein Abo abschließen und sich ihre Gemüsekiste auf dem Auhof oder in einem Depot abholen. Als dieses dient die Töpferei „Zum bunten Hund“ in Steinen an der Daimlerstraße. Die Saison geht von Anfang Mai bis Ende Oktober. Das Gemüse wird am Tag der Ausgabe geerntet.

Bei einem Tag der offenen Tür am Samstag, 30. April, von 11 bis 17 Uhr beantworten die Gärtnerinnen Fragen rund um die Gärtnerei, die Anbaumethoden und das Gemüse-Abo.