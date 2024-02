Steinen: Gemeinschaft will mehr Aufmerksamkeit gewinnen

Laut dem Bericht der Fraktion von Ulrike Mölbert, in dem verschiedene Themen angesprochen wurden, war ein wichtiges Thema des vergangenen Jahres der Verkehr und die Entlastung des Ortskerns. Die Verlegung der L 138 wird aus Sicht der Fraktion eher nicht in absehbarer Zeit Wirklichkeit werden. Auch der Anschluss des Kreisklinikums an die Bahn soll anscheinend erst 2035 umgesetzt werden, bis dahin werden wohl Shuttlebusse eingesetzt – was sich dann auch nicht positiv auf den Verkehr in Steinen auswirken würde.