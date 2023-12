Steinen: Gitarrenspiel in Steinen

Spanisch-französischer Impressionismus liegt über der Hommage an Debussy in Manuel de Fallas „Homenaje“, ein zentrales Werk der Gitarrenliteratur und wie Berg selber sagte, ein Wegbereiter der Moderne, in Form einer Habanera, der kubanischen Art des Tango. An einer Stelle zitiert de Falla aus Debussys „Soirée dans Grenade“ („Abend in Granada“), einer poetisch-musikalischen Klavierfantasie, für die der Franzose vom gebürtigen Andalusier de Falla hochgelobt wurde.