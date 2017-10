Steinen Glasfaserausbau: Infoabend

Nachrichten-Ticker

01:16 Eklat bei Akhanlis Ankunft in Deutschland - Autor beschimpft

Düsseldorf - Bei der Rückkehr des türkischstämmigen Autors Dogan Akanli aus Spanien ist es am Abend auf dem Düsseldorfer Flughafen zu einem Zwischenfall gekommen. Nachdem der Schriftsteller die Ankunftshalle betreten hatte, wurde er von einem Mann lautstark auf Türkisch beschimpft, unter anderem als "Landesverräter". Akhanli war am 19. August während eines Urlaubs in Andalusien festgenommen worden - von der internationalen Polizeiorganisation Interpol im Auftrag der Türkei. Er kam unter Auflagen frei, durfte Spanien aber nicht verlassen. Die spanische Regierung beschloss dann, den deutschen Staatsbürger nicht an die Behörden in Ankara auszuliefern.

01:07 EU will Beitrittshilfen für die Türkei kürzen

Brüssel - Die EU will die sogenannten Beitrittshilfen für die Türkei reduzieren. "Wir haben die Kommission beauftragt, hier einen Vorschlag zu machen", sagte der österreichische Bundeskanzler Christian Kern beim EU-Gipfel in Brüssel. Mit den Beitrittshilfen habe man die Türkei näher an die rechtsstaatlichen Standards Europas heranführen wollen. Dies sei "nicht gelungen". Die Unterstützung der Türkei im Rahmen der noch immer laufenden EU-Beitrittsverhandlungen sorgt seit Monaten für Diskussionen. Vor allem die Inhaftierung von Journalisten und Menschenrechtlern in dem Land sorgt für Kritik.

00:27 Nach Missbrauchsvorwürfen - US-Polizei ermittelt gegen Weinstein

Los Angeles - Die Polizei in Los Angeles ermittelt wegen Missbrauchsvorwürfen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei der dpa. Ein mögliches Missbrauchsopfer sei von der Polizei befragt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Vorfall aus dem Jahr 2013 werde nun von den Ermittlern untersucht. Der "Los Angeles Times" zufolge soll es sich um eine 38-jährige Schauspielerin aus Italien handeln. Demnach soll die Frau angegeben haben, 2013 in einem Hotel in Beverly Hills sexuell missbraucht worden zu sein.

23:58 EU-Gipfel fordert USA zu Vertragstreue bei Iran-Atomabkommen auf

Brüssel - Die Staats- und Regierungschefs der EU warnen die USA vor einem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Beim EU-Gipfel in Brüssel stellten sie sich am Abend geschlossen hinter eine von den Außenministern beschlossene Erklärung. Die EU reagiert mit der Erklärung auf die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte es abgelehnt zu bescheinigen, dass sich der Iran an die Atomvereinbarung hält. In der Erklärung betonen Deutschland und die anderen 27 Mitgliedstaaten, die Internationale Atomenergiebehörde habe schon achtmal bestätigt, dass der Iran seine Verpflichtungen einhalte.