Steinen Glasfaserausbau: Infoabend

Steinen-Hüsingen. Zum Thema Glasfaserausbau in Hüsingen findet am Montag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle ein Informationsabend des Zweckverbands Breitbandversorgung Landkreis Lörrach statt. Der Zweckverband plant in Hüsingen den Ausbau mit Glasfaser bis an jedes Haus. Um mit dem Ausbau beginnen zu können, benötigen der Zweckverband und die Gemeinde eine Anschlussrate von mindestens 60 Prozent der Anlieger.