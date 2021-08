Steinen Gottes Segen für den neuen Pfarrer

Die Kollekte kommt drei Projekten zugute: einem Begegnungsprogramm zwischen arabischen und jüdischen Jugendlichen in Haifa, Studienprogrammen über das Judentum und seine Beziehungen zum Christentum, zum Islam, zur Schoah und zum Nahostkonflikt und Freiwilligendiensten, die sich um Menschen mit schweren Traumata durch den Holocaust kümmert. Unterstützt wird laut Ingrid Wagner auch die Kirchengemeinde Trinitatis im Schleidener Tal (Eifel). „Sie hat durch die Flut erhebliche Schäden an ihren Kirchen, Büros und Gemeinderäumen in Kall, Gmünd und Schleiden.“

Ingo Meißner hat schon zahlreiche Stationen hinter sich. Nach seiner Lehre zum Bürokaufmann bei der Nieder-Ramstädter Diakonie studierte er Theologie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Sein Vikariat absolvierte der Darmstädter in der Hessen-Nassauischen Kirche. Meißner war zehn Jahre Geschäftsführer des Missionswerks Janz Team, aus dem der Verein „TeachBeyond Deutschland“ hervorgegangen ist. Letzterer ist Träger der Black Forest Academy, einem englischsprachigen Internat mit christlichem Weltbild in Kandern. Meißner war vier Jahre Geschäftsführer dieser Privatschule.

Im Juni 2013 wurde der heute 53-Jährige Pfarrer in der Gemeinde St. Chrischona in Bettingen (Schweiz) und betreute im dortigen theologischen Seminar bis zum Sommer 2016 Studenten. Die St. Chrischona-Gemeinde wurde zum 30. Juni 2017 aufgelöst. Danach war er zunächst Pastor in der Freien Täufergemeinde in Pfäffikon, später Pfarrer in der Reformierten Kirchgemeinde Opfikon. Meißner hat drei Kinder: Benedikt (15), Madita (12) und Annika (8). Er ist auch Natursport- und Erlebnispädagoge und Wildnisführer.

Nach dem Gottesdienst versammelten sich einige Gemeindemitglieder zum „Kirchenkaffee“ vor dem Gotteshaus. Dort konnten sie auch den Liebling der Meißner-Familie kennenlernen: den Labrador mit Namen „Caruso“.