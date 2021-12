Steinen Große Freude bei der Spendenübergabe

Die Rotzler-Gruppe beschäftigt rund 235 Mitarbeitende an weltweit fünf Standorten. Am Stammsitz in Steinen sind die Rotzler Holding und die größte Tochtergesellschaft, Rotzler, Deutschland, ansässig. Daneben gibt es Vertriebs- und Produktionsstandorte in Vancouver, Kanada, Grand Prairie, USA, Bangalore, Indien, und Changwon in Südkorea. Die Gruppe erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von rund 45 Millionen Euro. Die Rotzler-Gruppe konzentriert seit über 100 Jahren ihre Erfahrung und Innovationskraft darauf, Seilwinden und Systemlösungen für Zug-, Hub- und Bergeeinsätze zu entwickeln. Die Seilwinden kommen in Service- und Ladekranen, Rettungsfahrzeugen, Bohrgeräten sowie bei marine- und wehrtechnischen Anwendungen zum Einsatz.