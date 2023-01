Steinen Guggeball diesmal in der Weitenauer Halle

Oliver Sachs betonte stellvertretend für den seit Oktober amtierenden, neuen Vorstand, dass man den Ball in Weitenau nur deshalb so problemlos und erfolgreich über die Bühne brachte, weil die eigentlich ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder um den langjährigen Halli-Galli-Chef Uwe Grauli tatkräftig in Vorbereitung und Realisierung mitwirkten.

Einige auswärtige Auftritte stehen an

Wie Sachs und sein Team auch sagten, habe man mit dem neuen Musikchef Martin Grund intensiv geprobt und gehe nun hoch motiviert und auch erfreut, dass endlich wieder Fasnacht gefeiert werden kann, zu einigen auswärtige Auftritten.

In Steinen wird man auf jeden Fall am Fasnachtsdienstag wieder zu Gange sein und dann auf dem Cornimontplatz gemeinsam mit den Höllsteiner Fröschen und einer weiteren Gast-Gugge ein Benefizkonzert spielen.