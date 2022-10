Steinen. Die Nachbarschaftshilfe des Seniorenzentrums Mühlehof in Steinen bietet nach längerer Corona-Hilfe wieder den Kurs „Häusliche Betreuung in der Altenhilfe“ an, der Hilfe zur zur Selbsthilfe geben soll. Der Kurs richtet sich an pflegende Familienangehörige und an Personen, die grundsätzlich Interesse am Thema „Älter werden mit all seinen Veränderungen“ haben.