Steinen Hagel und Land unter in Steinen

Die Feuerwehr war wegen des Unwetters mehrfach im Einsatz. Beim Fröbelkindergarten war ein Baum auf ein Fahrzeug gefallen, und in Weitenau musste die Feuerwehr nach Auskunft von Gesamtfeuerwehrkommandant Walter Bachmann die Talstraße von Wasser und Schlamm befreien; dort hätten die Anwohner Glück gehabt, da das Wasser nicht in die Häuser geflossen sei. In den vergangenen Jahren war die Talstraße bei Unwettern immer wieder überflutet, das Wasser war schon mehrfach in die dortigen Keller gelaufen, was diesmal ausgeblieben sei, so Bachmann.