Steinen-Höllstein Der letzte Höllsteiner Pfarrer geht

Vom Glauben geprägt

Der 65-jährige Jochen Eber geht in den Ruhestand. Er stammt aus Pforzheim, wo er als Kind einer in der örtlichen Stadtmission engagierten Familie vom gelebten christlichen Glauben geprägt wurde. Schon als Jugendlicher, so erzählt der Höllsteiner Pfarrer, habe er den Wunsch gehabt, Bibelschullehrer oder Pfarrer zu werden. Konsequent absolvierte er dann das Theologiestudium von 1977 bis 1984 an der Studienarbeit in Krelingen und den Universitäten Tübingen, Erlangen, Cambridge /Großbritannien und Heidelberg.

Nach dem Studium war Eber von 1985 bis 1986 Lehrvikar der Evangelischen Landeskirche Baden in Buchen im Odenwald. Von 1986 bis 1991 war der junge Theologe Assistent am Institut für Systematische Theologie in Erlangen, wo er 1990 mit einer Dissertation über Edmund Schlink zum Dr. theol. promoviert wurde. 1988 hatte er die evangelische Religionspädagogin Karin Köhnlein geheiratet; das Ehepaar hat vier zwischenzeitlich längst erwachsene Kinder und drei Enkelkinder.