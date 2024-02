Zugleich gilt der Dank laut Mitteilung allen Vereinen, die am Fasnachtssonntag mit einem Stand unterstützt haben: dem Musikverein Steinen, der SG Maulburg-Steinen, dem Förderkreis des FC Steinen-Höllstein und dem Förderverein des Schwimmbads. Auch Rudolf Steck, Stefan Ruotolo und Gabriele Kaiser-Bühler wird gedankt für die Wagenprämierung und Umzugsmoderation. Ebenso dankt die Narrenzunft der Gemeinde sowie den Feuerwehren. Dank geht auch an „Fenno“ für die Preise zum Kinderball am Rosenmontag.