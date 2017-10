Steinen Im Bus den Bajazzo angestimmt

Steinen-Höllstein. Zur Insel Mainau führte der Ausflug des evangelischen Alten- und Krankenpflegevereins Höllstein. Am Abfahrtstag suchten die Teilnehmer am Herbstausflug noch Schutz unter den Dächern der anliegenden Gebäude am Lindenplatz, da es in Strömen regnete. Die Reiseteilnehmer ließen sich dadurch jedoch nicht die Stimmung verderben und starteten mit dem Reisebus frohgemut ihre Fahrt an den Bodensee. Nach einer kleinen Rast an der Raststätte Hegau, bei der der Verein die Teilnehmer anlässlich des 125-jährigen Bestehens mit Sekt und Laugenstangen verwöhnte, erreichte die Reiseschar ihr Ziel, die Insel Mainau. Das Wetter sollte im Laufe des Tages zunehmend aufklaren. Am Nachmittag strahlte die Sonne von einem klaren Bodenseehimmel. Der Aufenthalt auf der Insel Mainau stand zur freien Verfügung, so dass die Teilnehmer in kleinen Gruppen die Insel erkunden konnten und sich dabei immer wieder über den Weg liefen. Einen besonderen Eindruck hinterließen die Dahlien, die in voller Pracht und in allen erdenklichen Farben leuchteten. So hatte man die Qual der Wahl bei der Abstimmung über die schönste Dahlienblüte. Am Abend trafen sich alle wieder voller verschiedener Eindrücke im Bus, und bei der gemütlichen Heimfahrt über den Randen konnte noch einmal der Herbstwald bewundert werden. Nachdem Annemarie Eiche im Bus das Lieblingslied des Vereins, den Bajazzo, angestimmt hatte, sang man noch gemeinsam ein Abendlied, ehe man wohlbehalten zuhause ankam.