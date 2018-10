Steinen In China auf Erfolgskurs

Steinen. Die Firma H2O befindet sich in China auf Erfolgskurs. Nach fast dreieinhalb Jahren in der Ecofactory zieht die H2O Kunshan Ende Oktober in ein neues, größeres Gebäude um.

„Als wir 2015 H2O Kunshan eröffneten, hatten wir 15 Installationen in China, und wir waren drei Mitarbeiter. Heute betreuen wir zu elft über 60 Anlagen. Deshalb wird unser Lagerraum und Büro zu eng“, erklärt Uwe Hanschke, Geschäftsführer von H2O Kunshan. Zudem wolle man, so der Geschäftsführer, die in China am meist verkauften Anlagen auf Lager haben, um schneller liefern zu können. Im Neubau gibt es nun 270 Quadratmeter Bürofläche und rund 1700 Quadratmeter. Der neue Standort ist ungefähr 500 Meter Luftlinie vom alten Standort entfernt.

Die Stadt Kunshan selbst liegt zirka 60 Kilometer westlich von Shanghai.

Die Firma H2O ist nach eigenen Angaben weltweit technologieführend im Bereich von effizienten und sicheren Verdampfern zur Aufbereitung und Kreislaufführung von Industrieabwasser. Dank modular aufgebauter Technologie werden die Systeme individuell auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten.