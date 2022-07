Steinen In Kindheitserinnerungen schwelgen

Vielen stand wieder der Sinn und das Herz nach den bekannten alemannischen Liedern, die neben einer ordentlichen Portion Witz auch von Heimat, Erinnerungen an die Kindheit und einem Stückchen Geborgenheit handelten. Und dies im romantischen Ambiente des traumhaft gelegenen Gasthauses, im Volksmund liebevoll „Krummer Balken“ genannt.

Schnell waren bereits alle Bänke und Tische des „Hirschen“ besetzt, und dem Wirtshausteam gelang es, die Gäste neben einem kühlen Getränk mit Bratwürsten und Fleischkäse-Wecken zu bewirten. Auch der erfahrenste Knaschtbrüder-Fan konnte sich an den alten Liedern nicht satthören. Die Texte der Lieder kannten die meisten Gäste, sie wurden rauf und runter aus voller Seele mitgesungen. Vielen sprach die Hymne der Brüder Jeannot und Christian Weißenberger aus dem Herzen, diese brachte es auf den Punkt : „Hochdütsch kann e jede, alemannisch könne nur mir“. Die Liebe zur Sprache, zur Heimat wie dem Wiesental und dem Belchen, nach Eichen oder Adelhuuse, oder auch die Ausflüge in die 50er Jahre nach Lörrach-Stetten an den Bahndamm beim Krieg der Knirpse gegen die Schweizer – jeder konnte sich ein Stück weit in den Liedern wiederfinden. Da wurden Erinnerungen wach an das Hebeleck in Lörrach oder an durchtanzte Nächte im Trocadero in Weil am Rhein.