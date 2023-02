Steinen Jubiläum wirft seine Schatten voraus

Jugendfeuerwehr

Sascha Häßler berichtete von 26 Übungsabenden, die zu 96 Prozent besucht waren. „Nicht zu toppen!“, lobte er. Die sechs Mädchen und zwei Jungs bestritten mit den Höllsteiner Jugendlichen zusammen den Pokalwettkampf in Schopfheim, wo sie Platz fünf belegten. Das Kreiszeltlager in Grenzach-Wyhlen und der Ausflug zum Europapark waren Höhepunkte.

Altersmannschaft

Seinen ersten Bericht gab Karlfrieder Müller als Nachfolger von Werner Sutter ab. Zwölf Mitglieder im Alter von 56 bis 88 Jahren gehören der Altersmannschaft an, darunter drei Ehrenmitglieder. 21 Ster Holz machten sie für das Kreisjugendzeltlager und unterstützten die Abteilungswehr das Jahr über tatkräftig. Daneben gab es auch Freizeitaktivitäten wie den Besuch des Testturms in Rottweil und des SC-Stadions in Freiburg. Seit vergangenem Jahr ist Müller auch Leiter der Gesamt-Altersmannschaft und Bernd Glaser sein Stellvertreter.

Ausblick

Wellinger bat die Vereine, sich beim Jubiläum mit einzubringen. Jede Hand werde gebraucht.

Wahlen

In den Abteilungsausschuss wurden Rolf und Dieter Kuder, Martin Fingerlin und Luis Keßler gewählt, in den Gesamtwehrausschuss Frank Blüß und Stefan Dett – alle einstimmig.

Ehrungen

Für die herausragende Anzahl an Jahren im Dienst der Feuerwehr Hüsingen ehrte der stellvertretende Kommandant Frank Blüß Willi Zimmermann (65 Jahre) und Walter Keßler (70 Jahre), die seit 2000 beide in der Altersmannschaft sind. Stolz ist Keßler darauf, dass mit ihm noch zwei weitere Generationen seiner Familie aktive Feuerwehrmänner sind: Sohn Rainer und Enkel Jan.

Beförderung

Norbert Koch wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert.