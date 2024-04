Steinen Jugendliche setzen sich für Skate-Platz ein

Antrag Bauausschuss

Mit einem Antrag beim Bauausschuss 5. März wollte die SPD Abhilfe schaffen. Darin heißt es: „Die Mitglieder der SPD-Fraktion haben am 4. März den `vermeintlichen` Skate-Platz in Steinen besichtigt. Hierbei wurde festgestellt, dass in der Grünfläche zwischen Skate-Platz und Bolzplatz Reste von Metallrohren aus dem Boden ragen und nicht unerhebliche Verletzungsgefahren verursachen können.“ Die Fraktion forderte deshalb die Gefahrenstellen auf dem Skate-Platz „unverzüglich“ zu beseitigen, die Risse im Teer zu sanieren, die beiden Basketballkörbe in Stand zu setzen und die im Haushalt eingestellten Gelder für Freizeitanlagen für den Skate-Platz einzusetzen. Des Weiteren schreiben sie, mit der Beschaffung von ersten Gerätschaften und mit der Ausgestaltung der Infrastruktur gemäß der Vorschlag der Jugend zu beginnen. Zudem wollen sie, dass die Jugendlichen und die Verantwortlichen des Jugendzentrums Steinen in den Umsetzungsprozess einzubinden.