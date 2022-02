Steinen Kennenlerndatum spielt große Rolle

Weitere Trauorte in Steinen sind das Bauernhausmuseum Schneiderhof in Endenburg, dessen Trauzimmer (Bauernstube) bis zu 20 Personen fasst, und der Trausaal im Rathaus in Höllstein, der auf maximal 35 Personen ausgelegt ist. Last but not least können sich Paare auch im Trauzimmer des historischen Vogtshauses das Ja-Wort geben. Markant ist die Spindeltreppe, die bis in das zweite Stockwerk führt, wo die Gemeinde das Trauzimmer eingerichtet hat. In ihm sieht man Reste von Wandmalereien.