Steinen: Kindergarten statt Handwerk

„Und dann kam eines zum anderen.“ Ohne Vorkenntnisse der Sprache ging es dann nach Spanien ins Baskenland für sein Anerkennungsjahr an einer deutschen Schule. Auch durch das dortige Leben in einer Wohngemeinschaft habe er die Sprache schnell gelernt. Anschließend arbeite Sayer ein weiteres Jahr an der Schule als Erzieher. Da er sich mit dem Frontalunterricht dort aber nicht identifizieren konnte, ging es für Sayer zurück nach Deutschland, der ursprünglich aus Münstertal stammende Erzieher eine Anstellung in einem Kindergarten in Schallstadt fand.

Nach drei Jahren zog es Sayer dann nach Hamburg zu seiner Frau, wo er zunächst in einer Flüchtlingsunterkunft als Erzieher arbeitete. Dies sei mental so anstrengend gewesen, dass „ich mit dem Beruf fast schon abgeschlossen hatte“. Glücklicherweise fand Sayer aber eine Anstellung in einer großen Einrichtung des Roten Kreuzes, wo er seinem Beruf mit Freude drei Jahre lang nachging.

Zurück aufs Land

Nach der Geburt seiner beiden Kinder, entschlossen sich Sayer und seine Ehefrau, die auch in einer ländlichen Gegend aufgewachsen ist, zurück aufs Land zu ziehen. „Wir wollten unseren Kindern die Natur ermöglichen, wie wir sie hatten.“ Also ging es für Sayer zurück in den Schwarzwald, wo er seit zwei Jahren in Wies lebt. Nach einer Station in Schallstadt übernahm Sayer vor über einem Jahr die Leitung des Kindergartens in Weitenau.

Seit vergangenen Oktober hat Sayer nun die einrichtungsübergreifende Leitung für die evangelischen Kindergärten der Gemeinde Steinen inne. Das heißt, neben dem Kindergarten in Weitenau ist Sayer auch für die Einrichtungen in Schlächtenhaus und Endenburg zuständig.

Der Erzieher erklärt, dass das Zukunftsmodell, im ländlichen Bereich mehrere Einrichtungen zu leiten, aus der Not heraus geboren wurde: Es gab keinen Nachfolger für die in Rente gegangenen Leiter der anderen Kindergärten.

Anfangs habe er den Anspruch gehabt, „jeden Tag überall zu sein“. Mittlerweile ist Sayer an festen Tagen in den jeweiligen Einrichtungen.

Seine neue Aufgabe mache ihm Spaß, schildert Sayer. Er habe dabei die Möglichkeit, Strukturen zu verändern und könne zum Beispiel pädagogische Konzepte anpassen oder die Digitalisierung vorantreiben. Da er viel mit Verwaltungstätigkeiten beschäftigt ist, vermisse er jedoch die Arbeit mit den Kindern. Er habe sich vorgenommen, dies wieder zu ändern.