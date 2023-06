Steinen Kritik an Haltung des Gemeinderats

Der Gemeinderat wolle wohl keinen Radschnellweg durch das Gemeindegebiet, mutmaßt die IG Velo in einer Pressemitteilung. Grund für die Vermutung sind laut dieser die Äußerungen der verschiedenen Fraktionen in den Ratssitzungen der vergangenen Monate. Die IG Velo äußert vor allem Kritik an dem Verhalten des Gemeinderats und den Einwänden seiner Mitglieder zu dem Vorhaben.