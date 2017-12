Steinen Medaillenregen für Karatekämpfer

375 Teilnehmende waren beim elften Regio-Kata-Cup in Steinen-Höllstein am Start. Und viele Zuschauer waren gekommen, um den spannenden Wettkämpfen beizuwohnen.

Steinen-Höllstein. Allein 47 Karatekämpfer und 14 Teams des Budocenter Steinen-Maulburg-Wiesental und des Shotokan Karate Dojo Maulburg waren angetreten, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Karateka im Alter von fünf bis 71 Jahren aus über 14 Karateschulen und -vereinen (Dojo) der gesamten Region stellten sich der Herausforderung, um in den Karate-Disziplinen Kata- Einzel und Kata-Team die begehrten Pokale und Medaillen zu ergattern.

Die Veranstaltung begann mit den Einzelwettkämpfen der Kinder und Schüler. Weiter ging es mit den Kata-Team-Wettbewerben und im Anschluss mit dem zum ersten Mal statt findenden Family-Cup, bei dem Karate-Familien mit mindestens einem Erwachsenen und mindestens einem Kind gegeneinander antraten.

Am frühen Nachmittag gab es die Wettbewerbe der Junioren, Senioren, Oldies und Schwarzgurte. Die Teilnehmer des Budocenter Steinen-Maulburg-Wiesental konnten sich dank ihrer guten Vorbereitung trotz starker Konkurrenz in ihren Klassen sehr gut behaupten.

In den Einzelwettbewerben belegten Timo Stoll und Clara Bollig bei den Kindern und bei den Erwachsenen Peter Ander sowie in der Master­class Robert Bartlett und Samira Roloff den ersten Platz. Die Silbermedaille ging in den Kinder-Wettbewerben an Lara Zürner, David Penkow, Valentin Henning, Daniele Falcone, Devin Böhringer und Enya Melina Rebscher, bei den Schülern an Yilun Jiang, Alessandro Manig, Bjarne Seidensticker, Felix Barbosa Sicard und Eduard Prits, bei den Senioren an Patrick Brauns und bei den Schwarzgurten an Jan-Eric Seidensticker, Sarina Burger und Hella Pflüger. Den dritten Platz belegten in ihren Jahrgängen bei den Kindern Elena Zürner, A´lmos Sztriko, Leon Hornsteiner, Peer Lean Siemer, Malte Hänßler, Julia Oder und Hannah Leszkowski, bei den Schülern Nora Schlegel, Tim Althun, Lukas Jost, Domenik Weber, Tim Badey, Colin Knote, Emma Kühlbrey, David Ebner und Jannika Nann, bei der Jugend Lena Sophie Biskup und Lea Kronen und in der Masterclass Ingo Büscher.

In den anschließenden Team-Wettbewerben regnete es ebenso Medaillen. Die Kata-Teams bei den Bambinis mit Hannah Leszkowski, Elena und Lara Zürner, bei den Kindern mit Devin Böhringer, Malte Hänßler und David Stumböck, bei den Schülern mit Nicole Manig, Enya Melina Rebscher und Nora Schlegel sowie Clara Bollig, Yilun Jiang und Emma Kühlbrey errangen in ihren Altersklassen Gold.

Die Silbermedaille bekamen bei den Kindern die Teams mit Valentin Henning, Leon Hornsteiner und Marius Opitz, bei den Schülern Julia Oder, Janne Oehmig und Gioia Oeschger, Alessandro Manig, Vincenzo Russo und Axel Schlegel sowie bei der Jugend Lea Kronen, Samira Roloff und Sarina Burger überreicht. Den dritten Platz belegten bei den Kindern die Teams mit Timo Stoll, Lukas Jost und David Penkow, Benjamin Senn, Ruben Jort und Peer Lean Siemer, bei den Schülern Michael Wick, Daniele Falcone und Colin Knote, Tim Badey, Kirill Richerd und Domenik Weber, Tim Althun, Felix Barbosa Sicard und A´lmos Sztriko, Milo Calambria, David Ebner und Naomi Jurtschak sowie bei der Jugend Ruben Gorzawski, Lena Sophie Biskup und Nicole Schleicher.

Insgesamt kann das Team des Budocenter Steinen-Maulburg-Wiesental und Shotokan Karate Dojo Maulburg auf fünf Gold-, 15 Silber- und 19 Bronzemedaillen im Einzel sowie auf vier Gold-, vier Silber- und sieben Bronzemedaillen in den Team-Wettbewerben zurückblicken.