Steinen Mit Weitblick und dem Gefühl fürs Machbare

Froh ist Hug, dass ihm Sohn Christoph als Betriebswirt im Handwerk und Metzgermeister tatkräftig zur Seite steht. Hug und seine Frau sind zwar noch täglich mindestens einen halben Arbeitstag im Unternehmen tätig, aber langsam geht es an die Nachfolge-Regelung. Das Unternehmen beschäftigt 40 Mitarbeiter. Der Hauptsitz samt Produktion ist an der Siemensstraße untergebracht. Die fünf Filialen befinden sich in Steinen, Maulburg, Brombach, Rheinfelden und Tumringen.

Viele Jahre war der Jubilar als Aufsichtsrat in der Fleischergenossenschaft Offenburg, bei der DLG-Wurstprüfung und an der Gewerbeschule Lörrach engagiert. Vor zehn Jahren freute er sich über den goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer. Vor zwei Jahren strukturierte sich das Unternehmen um. Es verpachtete den Partyservice und das Restaurant und konzentriert sich seither auf die Metzgerei.

Von 1975 und bis zum Wegzug nach Maulburg 1983 saß Hug für die CDU im Steinener Gemeinderat. 1984 wurde er in den Kreistag gewählt, wo er sechs Legislaturperioden für die CDU saß und dabei „schöne, persönlich sehr lehrreiche Jahre mit vier Landräten“ erlebte, wie er es ausdrückt. Mit diesen habe er im Stillen viel erreicht – auch für seine Heimatgemeinde.

Zeit nahm sich Hug auch für den Einsatz in und für Vereine in Höllstein. 28 Jahre lang spielte er zuerst Flügelhorn beim Musikverein Höllstein, gab später am Schlagzeug den Takt vor und war einige Zeit auch stellvertretender Vorsitzender. Bis vor kurzem kickte sein Sohn Christoph im FC Steinen-Höllstein. Hug gründete den Förderkreis und war einige Zeit auch dessen Vize-Vorsitzender.

Unterstützung von Frau und Sohn

Die Arbeit sei sein Leben, der Betrieb sein Lebenswerk, aufgebaut auch dank tatkräftiger Unterstützung seiner Ehefrau und später des Sohnes. Mit der Ehefrau ist Hug nach wie vor gerne wandern, beim Urlaub in Südtirol auch im Hochgebirge. Und er beschäftigt sich mit der Kommunalpolitik, allerdings nur noch beobachtend.

Eine Freude sind ihm die beiden Enkelkinder, sagt der Jubilar. Der Geburtstag wird mit einem Brunch im Kreise der Familie, der engen Freunde und Bekannten gefeiert.