Steinen Mundschutz trifft auf Narrenkappe

In diesen Tagen Anfang Februar wäre es eigentlich „dagegen“ gegangen. Erste Umzüge hätten angestanden, man hätte Plaketten und Fasnachtszeitung in der Wiesentalgemeinde Steinen verteilt, so Bornschein. Aufgrund der Corona-Pandemie aber ist vieles anders gekommen.

Plakette zur Pandemie

Die Plaketten mit dem Motto „Coronarre – au mir mache Abstrich“ gibt es schon seit einiger Zeit. Mit Hilfe zahlreicher Videokonferenzen wurde auch eine Fasnachtszeitung erstellt. Und virtuell sind die Narrenzünftler sehr aktiv – auf Facebook und der Frösche-Homepage findet sich nicht nur das Video zur Fasnachtseröffnung, sondern auch allerlei Informatives zu historischen Hintergründen, Brauchtum und der Form, wie man diese in der Steinener Fasnachtsszenerie pflegt.

Trotz Corona sei die Fasnachtszeitung ein „tolles Teil“ geworden, sagt Bornschein im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie sei zugleich als Lebenszeichen der Narrenzunft in der Zeit der Corona-Pandemie gedacht.

Wo bestellt werden kann

Zugestellt wird sie unter Einhaltung der aktuellen Regeln vom 6. Februar an. Die Bestellung der Plakette und der Narrenzeitung ist unter der E-Mailadresse kanzelar@nz-steinen-hoellstein.de oder unter Tel. 0172 / 804 78 52 und 07627 / 87 36 möglich. Außerdem sind Plaketten und Zeitung erhältlich bei Hieber, Patchwork, der Post in Steinen und der Bäckerei Seeger in Höllstein. Zeitungen gibt es ab Samstag auch bei Micado in Steinen. Informationen zur Steinener Fasnacht gibt es im Internet unter www.facebook.com/nz.steinen.hoellstein sowie unter www.froesche-clique.de.