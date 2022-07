Steinen Musik im Freibad

Auf der Spielwiese auf Steinens Freibadareal kann jeder Besucher einen Klappstuhl oder eine Decke sowie das eigene Picknick mitbringen, heißt es in der Ankündigung. Der Verein Kunst & Kultur bietet eine Sektbar an. Einlass ist an beiden Tagen ab 18 Uhr, Konzertbeginn um 19 Uhr.

Kunst & Kultur Steinen wurde 2005 als Förderverein gegründet. Er finanziert seine ehrenamtlich organisierten Veranstaltungen mit Mitgliederbeiträgen und individuellen Spenden. Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden und das Verlagshaus Jaumann unterstützen den Kulturverein in ihrem Metier. Bürgermeister Günther Braun übernimmt an bestimmten Formaten die Schirmherrschaft, wie hier im Freibad bereits zum dritten Mal in Folge. Karten zu 15 Euro (Schüler und Studenten: zehn Euro) gibt es in Steinen lokal bei Optik Turski (montags geschlossen) sowie in den Geschäftsstellen unserer Zeitung in Lörrach, Weil am Rhein und Schopfheim (Reservix). Näheres zu den Bands ist auf der Homepage www.kunstundkultur-steinen.de aufgeführt.