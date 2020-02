Steinen Neue Kinder- und Jugendgruppe wird aufgebaut

Gemeinsame Ausflüge stärkten des Zusammengehörigkeitsgefühl. Arbeiten an der Anlage wurden ausgeführt, wobei Vorsitzender Hilbold den Mitgliedern für die Unterstützung dabei genauso dankte wie für die Mithilfe bei Veranstaltungen.

Ein dicker Brocken auch in der Jahresbilanz war die Sanierung der Heizungsanlage des Vereinsheims. Dieses ist der Mittelpunkt des Vereinslebens und für zehn aktive Hundesportlerinnen und -sportler und weitere 25 Mitglieder, sagte der Vorsitzende abschließend.

In seiner zweiten Vorstandsfunktion als Ausbildungswart ging Freddy Hilbold auf die hundesportlichen Leistungen ein. Die Herbstprüfung war sehr gut besetzt, wobei der Sieg an eine nachrückende Hundesportlerin, an Tanja Morgenstern, ging. Das belege, dass die Aktivabteilung sich mit jungen Hunden von langjährigen Leistungsträgern, aber eben erfreulicherweise auch neuen Aktiven auf bestem Weg befinde, sagte Hilbold.

Gut besucht waren die diversen Seminare für aktive Hundesportler, und auch an auswärtigen Fortbildungsmaßnahmen wurde teilgenommen. Schriftführer Jürgen Kokas konkretisierte die Ausführungen des Vorsitzenden; Jugendwart Simon Hohler berichtete von der erfreulichen Tatsache, dass noch in diesem Jahr eine Kinder-und Jugendgruppe aufgebaut werden soll.

Finanzen

Kassenwartin Martina Press konnte eine solide Finanzbilanz vorlegen. Durch die gut gelaufenen Veranstaltungen auf der Anlage und im Vereinsheim steht der Schäferhundeverein auf gesunden finanziellen Füßen und konnte so auch die Investition in die neue Heizung stemmen. Die Berichte der Kassenprüfer Tina Morgenstern und Santina Ebner-Brandt bestätigten der Kassenwartin gute Arbeit; die Entlastung erfolgte einmütig.

Wahlen und Ehrungen

Eine Wahl stand in diesem Jahr nur für die Position eines Kassenprüfers an. Gewählt wurde anstelle von Santina Ebner-Brand nun Melanie Rüd. Freddy Hilbold als erster Vorsitzender, sein Stellvertreter Jochem Beichert, Kassenwartin Martina Press, Jugendwart Simon Hohler und Ausbildungswart Freddy Hilbold sowie Schriftführer Jürgen Kokas stehen erst nächstes Jahr wieder zur Wahl. Für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Martina Press und (in Abwesenheit) Martina Kan.

Ausblick

Der Vorsitzende wies auf die Trainingseinheiten immer am Donnerstag ab 18 Uhr, Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 9.30 Uhr, die weiteren, auch geselligen Termine, eine so genannte Wesensprüfung schwerpunktartig für junge Hunde und die Herbstprüfung, beides im Oktober, hin.