Steinen Neue Pflanzen sollen’s richten

Steinen-Weitenau (hjh). Zwei Bauanträge passierten am Mittwoch anstandslos den Weitenauer Ratstisch, nachdem sie – in ungewohnt umgekehrter Reihenfolge – am Dienstag bereits den Segen der Gemeinderäte in Steinen erhalten hatten. Also blieb Zeit, über das Projekt zu sinnieren, das die Weitenauer seit geraumer Zeit beschäftigt und das seitens der Gemeinde erst Fahrt aufnahm, nachdem die Weitenauer ihre Kostenbeteiligung aus Verfügungsmitteln in Aussicht gestellt hatten: die Gestaltung der Außenanlage ums Rathaus herum.