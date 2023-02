Steinen Neustart für ein Dorffest im Sommer

Zahlreiche Gäste aus der Partnergemeinde werden zu Feierlichkeiten am Samstag, 1. Juli, in Steinen erwartet. Das Jubiläum soll an diesem Tag zusammen mit den Bürgern und den Gästen aus Cornimont gebührend gefeiert werden, teilt die Gemeinde mit.

Zusammen mit Vereinen

Deshalb will sie zusammen mit örtlichen Vereinen am Samstag, 1. Juli, ab 13 Uhr bis spätabends ein Dorffest für Steinen auf die Beine stellen. Rund um das Meret-Oppenheim Schulzentrum soll einiges für Jung und Alt geboten werden.