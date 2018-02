Steinen Noch Schlimmeres verhindert

Steinen-Hüsingen. Ortsvorsteher Holger Sutter dankt in einem Schreiben öffentlich allen Einsatzkräften, die bei der Bekämpfung des Großbrandes am 18. Februar in Hüsingen beteiligt waren (wir berichteten).

Auch im Namen der Familie Kuder, die von dem Brand betroffen war, bedankt sich Sutter bei der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Hüsingen, aber insbesondere auch bei den Abteilungen Höllstein, Steinen, Hägelberg und Weitenau sowie für die Unterstützung durch die Feuerwehren aus Schopfheim und Lörrach und des Deutschen Roten Kreuzes für das schnelle und beherzte Eingreifen.

„Bei allem Schaden, der entstanden ist, konnte durch die professionelle Einsatztaktik der Führungsgruppe der Feuerwehr um Kreisbrandmeister Glaisner, Kommandant Bachmann und Abteilungskommandant Wellinger doch noch Schlimmeres verhindert werden“, so Ortsvorsteher Sutter.

Ein weiterer Dank Sutters gilt den Landwirten, die bei der Rettung des Viehs tatkräftig behilflich waren und bei denen die überlebenden Rinder eingestellt werden konnten, ebenso der Firma König aus Weitenau und dem Fahrer des Abrissbaggers, die die Löscharbeiten am Sonntag und Montag erheblich unterstützt und die Bergung der verendeten Tiere erleichtert haben. Nicht zuletzt dankt Sutter in seiner Pressemitteilung der Hüsinger Bevölkerung, die den Einsatzkräften von den ersten Stunden des Löscheinsatzes am frühen Sonntagmorgen bis zum Einsatzende am Montagabend verpflegt hat. „Diese Geste der Hilfsbereitschaft belegt unsere intakte Dorfgemeinschaft“, schreibt Sutter.

Der Großbrand hat neben dem Viehbestand das komplette Ökonomiegebäude sowie fast alle landwirtschaftlichen Maschinen der Familie Kuder zerstört. Hinzu kommt, dass die Entsorgung des Brandschutts enorme Kosten verursachen wird. Wann und wie viel die Versicherungen bezahlen werden, ist noch nicht abzusehen, so Holger Sutter. Der Ortsvorsteher erinnert daran, dass die Familie Kuder seit Generationen in der Hüsinger Feuerwehr engagiert ist und Maschinen und Geräte für Einsätze, Übungen und andere Aktivitäten zur Verfügung stellte, ohne dafür etwas in Rechnung zu stellen.

Zur finanziellen Unterstützung der Familie Kuder wurde auf deren Namen bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden folgendes Spendenkonto eingerichtet: IBAN: DE 58 6835 0048 0101 4658 88, BIC: SKLODE 66 XXX.