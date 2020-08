Steinen „Optimale Lösung für Steinen“

Von Harald Pflüger

Steinen. In Steinens Geschäftswelt bahnt sich ein Umbruch an. Die Firma Hieber kehrt dahin zurück, wo die Erfolgsgeschichte des Unternehmens 1966 begonnen hatte: nach Steinen. Damals hatte das Ehepaar Jörg Hieber (Konditormeister) und Anneliese Hieber (Hotelsekretärin) den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Am 18. Oktober 1966 eröffnete das Ehepaar in Höllstein einen Edeka-Hieber-Markt mit 50 Quadratmeter Verkaufsfläche. Es war der Beginn einer schier beispiellosen Firmengeschichte, in der die Meriten des Ehepaars in vielfältiger Weise geehrt wurden.