Ein geparkten silberner VW Golf ist am Dienstag zwischen 15.45 und 16.10 Uhr in der Friedrichstraße an der linken Fahrzeugseite von einem Fahrzeug beschädigt worden, heißt es in einer Polizeimeldung. Der VW Golf stand auf dem Parkplatz einer Apotheke. Der Sachschaden soll etwa 5000 Euro betragen. An dem VW Golf konnten blaue Farbreste festgestellt werden. Vermutlich stammen sie vom Verursacherfahrzeug.