Geschäftswelt in Steinen verändert sich „Patchwork“ schließt im September

Gute Nachbarschaft

„Ich habe mich mit einer tollen Kundschaft und guter Nachbarschaft mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem innerörtlichen Einzelhandel sehr wohl gefühlt“, sagt die Geschäftsfrau mit großem Bedauern.

Erfolglose Nachfolgersuche

Sie habe sich dazu schon Anfang des Jahres entschlossen; die Suche nach einem Nachfolger verlief allerdings erfolglos. „Meine Geschäftsräume werden ab 19. September leer stehen. Am Samstag, 17. September, bin ich mit meiner Mitarbeiterin Irene Ermler letztmalig für die Kunden da“, sagt Sandra Mattern. Schon jetzt bietet sie auf Teile ihres Sortiments Rabatte. Glücklich ist sie darüber, dass ihr Angebot an Waren und Dienstleistungen nicht aus Steinen verschwindet. „Es war und ist uns wichtig, in Steinen ein leistungsfähiges Angebot im Einzelhandel und in der Geschäftswelt zu erhalten“, sagt Daniela Trefzer zu den Gründen der Ausweitung ihres Geschäftsfeldes.

Sortimente verteilt

Sie habe sich mit Sibylle Wagner auf die genannte Sortimentsverteilung geeinigt und werde aufgrund des zu erwartenden, zusätzlichen Kundenzuspruchs die Öffnungszeiten schon ab 1. September verlängern. Neu ist dann die Öffnung an den Wochentagen schon um 8.30 Uhr bei „Gewürze und mehr“.

Personell aufstocken

Und vor allem die Öffnung am Mittwochnachmittag, an dem Daniela Trefzer und ihre Mitarbeiterinnen Christiane Touzin und Ursel Golomb wie auch an den anderen Wochentagen von 14.30 bis 18 Uhr da sind. Samstag bleibt es bei den Öffnungszeiten von 8.30 bis 12.30 Uhr. Sibylle Wagner, die „Micado“ in Alleinregie betreibt, belässt trotz der Hinzunahme von Zeitungen und Zeitschriften sowie Reinigungsannahme die Öffnungszeiten wie gewohnt. „Micado“ steht den Kunden somit wochentags von 9 bis 12 und – mit Ausnahme von Mittwoch – von 14.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12.30 Uhr zur Verfügung. Sibylle Wagner sucht aktuell eine Mitarbeiterin, Daniela Trefzer will auf 1. Oktober ebenfalls personell aufrüsten.