Steinen Radschnellweg in der Sackgasse

Die geballte Kritik am Verfahren des geplanten Radschnellweges RS7 von Lörrach bis Zell kam bei der Gemeinderatssitzung in Steinen durch einen gemeinsamen Antrag von drei Fraktionen zum Ausdruck. Die Gemeinderäte von CDU, SPD und der Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf (GfelD) zeigten auf, dass sich die bisherigen Planungen in einer Sackgasse befinden und zogen die Notbremse.