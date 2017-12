Steinen Sauberes Trinkwasser für Nepalesen

Steinen. In diesem Jahr geht die Weihnachtsspende der Firma H2O erneut an Viva con Agua. Die Organisation kümmert sich um den Aufbau und Erhalt von Wasserversorgungssystemen und ermöglicht damit eine konstante Versorgung insbesondere an Schulen, öffentlichen Plätzen sowie Gesundheitszentren. Der Beitrag geht in die Region Chitwan in Nepal. Der ländlich geprägte Dis­trikt befindet sich südwestlich der Hauptstadt Nepals, Kathmandu.

Auch wenn ein Großteil der nepalesischen Bevölkerung einen gesicherten Zugang zu Trinkwasser hat, sind die Bedingungen für einen Zugang zur sanitären Grundversorgung noch immer eine Herausforderung.

Viva con Agua setzt sich aktiv dafür ein, dass das vorhandene Versorgungssystem erhalten und stetig verbessert wird. Ganz nach dem Motto „Alle für Wasser - Wasser für alle“ arbeitet das Viva con Agua-Team zielstrebig daran, allen Menschen einen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung von H2O.

In einem Land wie Nepal, das zunehmend auch immer wieder von Naturkatastrophen geplagt wird, ist die Hilfe aktuell besonders wichtig. Nach einem Erdbeben 2015 und den verheerenden Überflutungen in diesem Jahr, erfordert die Gesamtsituation besonders viel Engagement aller Helfer. Mit einer Spende unterstützt H2O das Viva von Agua-Team dabei, den Zugang zu sauberem Wasser und Toiletten sowie für Hygieneaufklärung an den Schulen zu realisieren und voranzutreiben, heißt es in der Pressemitteilung.

Wer mehr zu diesem oder weiteren Projekten von Viva con Agua Sankt Pauli (www.vivaconagua.org/) erfahren möchte, kann sich auf der Homepage des Vereins informieren.