Steinen Schöne Erlebnisse mit dem Kirchenchor

Geboren wurde die Jubilarin am 13. November 1934 in Walleren im Sudetenland als eines von drei Kindern der Schreiner-Familie Yalak. In Walleren ging sie in den Kindergarten und zur Schule. Letzteres so lange, bis die Familie rund ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs vertrieben wurde. „Mit dem Viehwagen mussten wir aus der Heimat weg“, erinnert sie sich an eine schwierige Zeit.

Zuerst kam die Familie einschließlich der Großeltern in Augsburg in eine Übergangsunterkunft, dann in ein oberbayrisches Dorf für neun Jahre. Dort arbeitete die junge Sudetendeutsche in der Textilindustrie, bis der Vater auf der Suche nach einer Arbeitsstelle in Maulburg fündig wurde. Mitte der 50er Jahre zog die Familie nach Maulburg. „In Maulburg wurden wir nach gewissen Anlaufschwierigkeiten schnell heimisch. Auch weil die junge Frau sich im katholischen Kirchenchor engagierte und ansonsten im Dorfleben zugange war. Dabei lernte sie den Maulburger Franz Maier kennen und heiratete ihn 1959.