Steinen Sehnsüchtiges Warten

„Highlight“ der Veranstaltungen sei die Konzertreihe „Klassik@5“, in die „hochkarätige Ensembles“ der Musikschule Mittleres Wiesental integriert werden konnten. Ausfallen musste das „Kindertheater“. Dafür erfreuten sich 295 Gäste an acht Kinofilmen, die im Mühlehof im Rahmen des vom Land geförderten Projektes „Kino für ältere und behinderte Menschen“ bei freiem Eintritt gezeigt wurden. Leider, so Christel Mohr, mussten im Jahr darauf, also 2020, alle geplanten Vorführungen abgesagt werden, weshalb das Projektende vorerst bis 30. Juni 2021 verlängert wurde.

Prima angenommen wurden die Vorlese-Stunden im Mühlehof-Café. „Es ist phantastisch, wie Bürger, Kindergärten, Schulen, Kirchen und Menschen aus dem öffentlichen Leben mit ihrem selbstbestimmten Beitrag dieses ehrenamtliche Angebot so abwechslungsreich gestalten“, freute sich die Vorsitzende und erinnerte an weitere Erfolge wie „Musik im Garten“, „Akkorde am Hochrhein“, eine Lesung, eine Kunstausstellung oder Reiseberichte, um dann auf die Events im Jahr 2020 einzugehen, die die Corona-Situation nach vielversprechendem Auftakt mit Multivisionsvorträgen „Zu zweit am See“ und „Namibia“ zunichte gemacht hatte.

Aus der Notlage heraus sei die Idee für ein spontanes Open-Air-Konzert entstanden. Man wollte „zeigen, dass es den Verein noch gibt“, hieß es. Und das war wohl auch Motivation für „Musik und Picknick am Pool“, also Musik unter freiem Himmel, mit corona-konformem Sitzen auf Decken oder Klappstühlen sowie Essen und Trinken, das jeder Besucher „nach eigenem Gusto“ mitbringen durfte. Das Ergebnis spricht für sich: „Die 80 möglichen Tickets waren innerhalb eines Tages ausverkauft.“ Und das Wetter sorgte für den bleibenden Eindruck, das Freibad als Ort für spontane Veranstaltungen im Blick zu behalten.

Den Ausblick aufs laufende Jahr machte Christel Mohr von der Pandemie-Entwicklung abhängig. Kurzfristig seien zwei Outdoor-Konzerte möglich. Dem eingeschränkten Angebot hat die Vorstandschaft, die sich bei ihren Sponsoren, ohne deren Engagement alle Programme nicht durchführbar wären, bedankte, Rechnung getragen mit einem „Corona-Ticket-Gutschein“ von fünf Euro, der zu ermäßigten Eintrittspreisen berechtigt. „Die meisten Mitglieder haben uns auch während der Pandemie die Treue gehalten. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich“, unterschrieb das Vorstandsteam die in jeder Beziehung außergewöhnlichen Jahresberichte, die der Presse im Rahmen einer Video-Sitzung am Freitag vorgestellt wurden.