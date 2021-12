Steinen Spenden helfen den Hunger lindern

Möglich sind die Lebensmittelgaben dank großzügiger Spenden, die im Rahmen einer von Ruhestandspfarrer Karlfrieder Walz initiierten Spendenaktion zusammenkamen: 5417 Euro konnte Pfarrer Wassmer vom Bankkonto der Maulburger Kirchengemeinde nach Namibia überweisen. In diesem Sinne geht ein herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender im Markgräflerland, an den ökumenischen Namibia-Freundeskreis und an Namibia-Freunde weit über den Landkreis Lörrach hinaus.

Die Hilfe sei gerade in der aktuellen Situation besonders wichtig, betonen die Verantwortlichen der Kirchengemeinde in einer Mitteilung: Durch die Corona-Krise sind alle Flüge ins südliche Afrika gestrichen. Touristen, auf die so sehr gehofft wurde, können nicht reisen. Auch viele Menschen in Namibia hatten fest auf die Touristen gerechnet, um Arbeit und Brot in Hotels und Lodges zu bekommen. „Diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Armut und Hunger nehmen zu“.