Steinen St. Martin reitet hoch zu Ross

00:35 Merz soll laut "Bild" Brexit-Beauftragter in NRW werden

Düsseldorf - Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz soll nach einem Medienbericht künftig für die Landesregierung in NRW arbeiten. Wie die "Bild"-Zeitung schreibt, soll Merz von Januar nächsten Jahres an Brexit-Beauftragter werden und sich um die transatlantischen Beziehungen kümmern. Er wolle gern "professionelle Hilfe leisten", sagte Merz dem Blatt. Das bedeute aber kein Comeback als Politiker. Merz ist Vorsitzender der Atlantik-Brücke, ein privater Verein zur Stärkung der deutsch-amerikanischen Freundschaft.

23:28 Neuer Glücksatlas misst Lebenszufriedenheit in Deutschland

München - Wie zufrieden sind die Deutschen - und warum? Dieser Frage geht der sogenannte Glücksatlas, den die Deutsche Post bei Ökonomen und Meinungsforschern in Auftrag gibt, zum siebten Mal nach. Die Ergebnisse werden heute in München vorgestellt. Verbunden mit der repräsentativen Studie ist ein Ranking, wie zufrieden die Menschen in den einzelnen Regionen sind. An der Spitze lag bisher Schleswig-Holstein. Seit Jahren gibt es auch einen deutlichen Ost-West-Unterschied.