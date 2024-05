Steinen: Straftaten gehen zurück

Aufklärungsquote

Nach dem Rückgang der Kriminalität während der Corona-Pandemie, hätten die Straftaten das Niveau der Vorjahre erreicht, erläutert Nagy die Zahlen. Die Aufklärungsquote des Polizeiposten in Steinen liegt bei 61, 2 Prozent. Die Aufklärungsquote sei jedoch höher, da die Zahlen von der Landes- und Bundespolizei nicht in die Statistik mit einfließen. „Alles was über bei der Aufklärung über 60 Prozent liegt, ist gut“, fügt Nagy hinzu.

Fahrraddiebstähle nehmen zu

Der Polizeiposten zählte 145 Diebstähle. Diese machen in der Statistik mehr als ein Viertel, also 33, 4 Prozent, aus. Zum Vorjahr sind das 32 Fälle mehr. Zumeist handelt es sich um Fahrraddiebstähle. „Diese sind schwierig aufzuklären,“ sagte Peukert. Fahrradboxen seien hier eine gute Lösung. An der Schule, beim Schwimmbad und am Bahnhof sei es am einfachsten die Räder zu entwenden. Mittlerweile seien die Täter mit einer Akkuflex unterwegs. Selbst schwere Schlösser können damit geknackt werden. Die Fahrräder würden in die Bahn mitgenommen, über die Grenze gebracht und über E-Bay für wenig Geld verkauft. Wenn Fahrräder mit einem GPS-Tracker ausgestattet sind, dann können sie die Fahrräder orten. Jüngst hätten sie auf diese Weise einen professionellen Fahrraddieb erwischt.