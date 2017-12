Steinen „Tanzalarm am Tannenbaum“

Mit zauberhaften Aufführungen begeisterten die Schüler der Nachbarschaftsgrundschule Weitenau/Wieslet ihre Familien und Freunde in der proppenvollen Weitenauer Halle.

Steinen-Weitenau. Die Adventsfeier der Grundschule Weitenau nimmt nicht nur im Kalender, sondern auch in den Herzen der Schulgemeinschaft einen ganz besonderen Platz ein. Alljährlich suchen sich die Klassenlehrkräfte kleine, aber feine Theaterstücke aus oder schreiben diese selbst. Dann wird gemeinsam geprobt, Kulissen, Deko und Accessoires entstehen, während sich die Eltern um entsprechende Kostümierung der jungen Schauspieler und die Bewirtung am Abend kümmern – eine bestens eingespielte Teamarbeit, die reichlich Früchte trägt.

Schon zum Eingang wurde deutlich, dass Astrid Nübling als musikalische Leiterin ein „goldenes Händchen“ für den Grundschulchor hat, der in Kooperation mit dem Gesangverein Weitenau bereits seit über zehn Jahren besteht. Von Jens Kilchling an der Gitarre und Astrid Nübling mit dem Akkordeon begleitet, zeigte der im letzten Jahr auf fast 30 Kinderstimmen angewachsene Chor, mit welch ansteckender Begeisterung und Freude gesungen werden kann: Egal ob ein- oder zweistimmig, in unterschiedlichen Sprachen und selbstverständlich mit schwungvoller Choreografie.

Wie gut es ist, Freunde zu haben, die einem aus der Patsche helfen, erfuhr eine kleine, reiselustige Hexe danach im gefühlvollen und leicht schaurigen Spiel der Erst- und Drittklässler von Klassenlehrer Joachim Veit. Dass sie auf ihrem Reisebesen nicht nur Platz für ihre Katze, sondern auch für den hilfsbereiten Hund, Vogel und Frosch schafft, lohnen ihr die Tiere in bester Bremer-Stadtmusikanten Manier und retten die kleine Hexe nach einem wilden Absturz über einem dunklen Moor in letzter Minute vor einem feuerspeienden Drachen.

Nicht ganz mit rechten Dingen schien es auch bei den „Heinzelmännchen von Köln“ zuzugehen. Astrid Nübling und ihre Zweitklässler setzten diese altbekannte Sage mit vielen kreativen Einfällen um. Da wuselten viele rotbemützte, fleißige Wichtel umher, um den faulen Bäckern, Zimmerleuten, Metzgern und dem Schneider ihre Arbeit quasi im Schlaf fertigzustellen. Doch anstatt dafür dankbar zu sein, vertrieb die menschliche Neugier die hilfsbereiten kleinen Männchen für immer.

Farbenfroh, quirlig und mit großer Spielfreude gestalteten die Viertklässler von Birgit Jüttner ihre Geschichte vom „Land der Farben“, in dem nur die neugeborenen Kinder bunt sind, während alle anderen nur noch eine einzige Farbe haben. Erst der kleine Erbs schafft es mit Hilfe der anderen Kinder, die Farbgrenzen aufzulösen und für alle Menschen sichtbar zu machen: Bunt ist das Leben viel schöner. Höchst erfreut und überrascht durfte Birgit Jüttner anschließend ein Geschenk ihrer Viertklässler als Dank für die tollen Stücke entgegennehmen, die sie mit ihrer Klasse in den letzten Jahren einstudiert hat.

Mit einem fetzigen, von Lehrerin Lisa Schweizer choreografierten „Tanzalarm am Tannenbaum“ sowie dem gemeinsam gesungenen „Alle Jahre wieder“ fand die gelungene Feier ihren Ausklang. Langanhaltender Applaus belohnte alle Akteure des Abends, bevor der Elternbeirat Dankespräsente an Lehrkräfte, Schulsekretärin, Kernzeitbetreuung und Putzfeen überreichte und Rektor Veit, der den gesamten Ablauf in gereimter Form moderierte, allen Besuchern eine schöne Adventszeit wünschte.