Steinen Über 100 Wahlhelfer sind im Einsatz

109 Wahlhelfer sind am Wahlsonntag in Steinen im Einsatz. Hinzu kommen weitere 15 Personen für Versorgung, Telefondienst und so weiter. Es gibt 13 Wahllokale, elf Urnenwahlbezirke und zwei Briefwahlbezirke. Barrierefrei sind nur fünf Wahllokale (vier in Steinen und eines in Hüsingen). Bis zum 21. Mai lagen 1355 Anträge auf Briefwahl vor. Vorbereitet ist man in Steinen auf bis zu 2000 Briefwähler.