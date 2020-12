Steinen Überraschung für die Mitglieder

Zum Abschluss des Jahres wollte der Vorstand den 147 Mitgliedern eine Freude machen, damit sie sehen, dass sie nicht vergessen sind. In einem Weihnachtsbrief wünschten sie ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest: „Da wir uns auf Grund der Corona-Pandemie nicht mit euch treffen dürfen, schicken wir euch diesen Brief und ein Geschenk dazu.“ In einer Weihnachtstüte, die sie persönlich verteilten, befanden sich das Schreiben, ein Schokoladennikolaus, eine batteriebetriebene Kerze, ein kleiner Christstollen und ein Kalender der Kirchengemeinde. Das größte Geschenk hatten sie sich damit selbst gemacht. Gerlinde Kramer sagte, das Telefon steht kaum still, ständig Anrufer, die sagen, wie sie sich gefreut haben über die Weihnachtsüberraschung. Vor allem freute die Leute, dass jedes Vorstandsmitglied einen persönlichen und individuellen Gruß auf die Rückseite des Weihnachtsbriefes geschrieben hatte. Adelheid Lenz, Gerlinde Kramer, Frank Oltersdorf, Yvonne Kessler, Heidrun Trinler, Marianne Schütt, Heidi Blum und Heike Eiche schweißte dieses Jahr in besonderer Weise zusammen, wie sie sagen. Trotzdem freuen sie sich natürlich auf eine Zeit, in der alle Mitglieder sich wieder bei geselligem Zusammensein treffen können und ihre Hauptversammlung stattfinden kann.

Weitere Informationen: Ansprechpartnerinnen des des Alten- und Krankenpflegevereins Höllstein sind Adelheid Lenz, Tel. 9233703, und Gerlinde Kramer, Tel. 8984.