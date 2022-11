Steinen Viel Engagement in kleinem Dorf

Ein Fest mit der Hüsinger Dorfbevölkerung steht dann Mitte Juli auf der Agenda, sagt Abteilungskommandant Stefan Wellinger. Schauplatz werden das Gerätehaus und das Bürgerhaus nebst Festhalle sein. Am Samstag, 15. Juli, gastiert die Hotzenwälder Tanz- und Showband Wälderwahn bei der Jubiläumswehr. Die hat am Sonntag, 16. Juli, nach einem Frühschoppenkonzert ganztägig verschiedene Vorführungen der Aktivabteilung und der Jugendwehr einschließlich Schauübungen auf dem Programm und wird an beiden Tagen bewirten. „Wir freuen uns sehr auf Mai und Juli 2023“, sagt Wellinger.

Startschuss mit „Öschterle“

Den Startschuss für die gesellig-sozialen Beiträge der Wehr wird das „Öschterle“, die besondere Hüsinger Form eines österlichen Eierlaufs auf dem Platz unterhalb des Bürgerhauses am Ostermontag, 10. April, bilden.

Gegründet wurde die Hüsinger Feuerwehr 1898; Vorläufer, allerdings nicht offiziell organisierte Brandschutz-Gruppen, gab es im Dinkelbergdorf schon deutlich früher, zeigt ein Blick zurück. Die Entwicklung war über die 125 Jahre seither gut, stets hatte die Wehr einen hohen Personalstand und war und ist hoch einsatzbereit und leistungsfähig, sagt Wellinger. Natürlich waren auch in Hüsingen und in der Feuerwehr dort die beiden Weltkriege Einschnitte.

Jugendwehr wird 25

Heute und an der Schwelle zum Doppel-Jubiläum – die Jugendwehr Hüsingen wurde vor 25 Jahren, 1998, gegründet – stehe man bestens da, freut sich der Abteilungskommandant. Die Hüsinger Wehr habe auch in den zurück liegenden zwei Pandemiejahren trotz Einschränkungen so gut es ging geübt und dazu auch Online-Angebote gemacht. Das habe zusammen geschweißt und so sei der Personalstand mit 33 aktiven Wehrleuten, darunter zwei Frauen, für ein Dorf der Größe Hüsingens mit rund 560 Einwohnern sehr gut. Auch die Nachwuchsarbeit mit sechs Angehörigen der Jugendwehr funktioniere, sagt Wellinger. Und bei Arbeitseinsätzen und ähnlichem kann man auch auf die elf Mann der Alterswehr, wo auch Ortsvorsteher Jürgen Schäfer aktiv ist, zählen.