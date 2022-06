Steinen Viele Gemeinsamkeiten entdeckt

In Cornimont werde ein großes Umweltprojekt angestrebt, was sich in der Umsetzung jedoch als schwierig darstelle, heißt es in der Pressemitteilung. Die zentralistischen Strukturen in Frankreich führten zu einer Bevorzugung der großen Städte. Für die kleinen Kommunen erweise sich die Beschaffung notwendiger Mittel als großes Problem. Kickhöfen konstatierte eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Gemeinden. Die Verkehrsprobleme in Steinen verschärften sich durch den Bau des neuen Kreisklinikums und die schleppende Planung bei Land, Bund und insbesondere der Bahn. Eine Verkehrsberuhigung sei immer noch in weiter Ferne.

Gemessen an der Einwohnerzahl und der dafür nötigten Infrastruktur könne Steinen zu wenige Gelder aus eigener Kraft generieren. Cornimont setze stark auf die weitere Entwicklung des Tourismus. Mit gemeinsamen Anstrengungen von Gemeinden und Departement zur Verkehrsinfrastruktur, insbesondere für Fahrräder, sollen zusätzliche Anreize geschaffen werden.

Nach so vielen ernsten Themen gab es auch einen Spaziergang rund um den Lac des Corbeaux (Rabensee) sowie einen kleinen Rundgang durch Cornimont, um die neuesten Entwicklungen wie das Haus der Gesundheit und die Einzelhäuschen für betagte Bürger zu sehen.