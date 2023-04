Steinen Vielfaltsgärtnerei präsentiert sich

Tag der offenen Tür

Alina Dörflinger erläuterte beim Rundgang mit Lea Adriani erläuterte, dass der Start aus bekannten Gründen – zuerst Corona, dann die Ukraine- und Energiekrise - herausfordernd war. Trotz Kostensteigerungen sei man sehr zuversichtlich, wobei es ein Vorteil sei, dass ihre Arbeit nicht von Maschinen abhängig, sondern vollumfänglich Handarbeit ist. Nachhaltigkeit mit Women-Power gewährleiste auch, dass sie den Grundsatz der Marktgärtnerei, einer Bewegung mit dem Fokus auf biologisch-intensiven Gemüseanbau, leben. So sei ihre doch recht kleine Ertragsfläche kleinstrukturierte, klimafreundliche Landwirtschaft.

Abholstellen

So können sich die Kunden der Vielfaltsgärtnerei auf höchstmögliche Frische, auf Regionalität und Saisonalität verlassen. „Unsere Kunden können das, was wir ab Anfang Mai und bis November morgens ernten, nachmittags an den Abholstellen am Auhof, in Steinen oder Lörrach abgeholt werden“, erklärt Alina Dörflinger. In den Kisten, die Abo-Direkt-System an den drei Stellen erhältlich sind, befindet sich ausschließlich regionales, saisonales Gemüse.