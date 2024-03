Steinen: Vogelpark kommt aufgefrischt aus der Winterpause zurück

Flamingos dürfen nicht fehlen. Foto: Holger Schlicht

Bei der Begehung der Freifluganlage der Nymphen - und Wellensittiche kann es durchaus passieren, dass einer der kleinen Flugakrobaten einem um die Ohren fliegt oder sich den Kopf als Landeplatz aussucht. Dann gibt es auch noch die prachtvollen weißen Pfauen und die Bergziegen, die Besucher auch mit kostenlosem Futter, das vom Vogelpark bereitgestellt wird, füttern dürfen.

Ein besonderes Erlebnis

An heißen Tagen können sich Jung und Alt an der Wassertretstelle erfrischen. Für Grill-fans stehen 16 Grillplätze, teilweise mit Schutzhütten zur Verfügung, die kostenfrei reserviert werden können. Wer lieber ein Eis, Kleingerichte oder Getränke kaufen möchte, kann dies am Kiosk am Eingang tun.