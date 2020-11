Steinen Volkshochschule verliert Selbstständigkeit

Insbesondere die vom Landesverband geforderte Zertifizierung aller Volkshochschulen in Baden-Württemberg bis zum 31. Dezember 2022 wäre für eine Einrichtung wie die in Steinen eine Herkulesaufgabe. Nichtzertifizierte Volkshochschulen könnten von da an nicht mehr Mitglied im Volkshochschulverband Baden-Württemberg sein und wären von Landeszuschüssen ausgeschlossen.

Darüber hinaus, so Edinger, läuft in Kürze das so genannte Lehrermodell aus, das derzeit bei der VHS Steinen greift.

Vor diesem Grund macht es laut Hauptamtsleiter Edinger Sinn, wenn sich eine kleine Einrichtung wie die in Steinen einer großen wie der in Lörrach anschließt.

Die Gemeinde Steinen hat bezüglich einer Kooperation daher Verhandlungen mit den Städten Schopfheim und Lörrach aufgenommen. Beide Städte wären zu einer Zusammenarbeit bereit. Beide Angebote bewegen sich in einem ähnlichen finanziellen Rahmen und würden den Haushalt der Gemeinde Steinen entlasten. Anstatt rund 95 000 Euro wie im Haushaltsplanentwurf 2021 vorgesehen, würde der Zuschussbetrag bei einer Kooperation nur noch rund 44 000 Euro betragen.

Die Stadt Schopfheim gab laut Edinger allerdings zu verstehen, dass aufgrund anstehender personeller Veränderungen eine Zusammenarbeit frühestens 2022 erfolgen könne. Mit der Stadt Lörrach hingegen wäre eine Kooperation auch kurzfristig möglich. In einer nichtöffentlichen Sitzung hat sich der Finanz- und Verwaltungsausschusses für weitere Verhandlungen mit der Stadt Lörrach ausgesprochen. Diesem Vorschlag folgte am Dienstagabend auch der Gemeinderat, der damit den Weg für eine Kooperation beider Volkshochschulen ebnete. Kommentar

Die Volkshochschule Steinen

bietet Bildungsangebote für alle Bürger. Mit einem breit gefächerten Programm für Jung und Alt, mit Vorträgen und Workshops ist sie Bildungs-, Kultur- und Begegnungsstätte, hier kann man sich austauschen und vernetzen. Mit mehr als 60 Dozierenden, die als Profis in der Wissensvermittlung mit Begeisterung bei der Sache sind, ist sie ein Standortfaktor in Steinen. In der Volkshochschule werden wichtige Themen alltagstauglich präsentiert. Wer etwas für sich tun möchte, findet hier Fitness- Entspannungs- und Gesundheitskurse. Die vielfältigen Koch- und Ernährungskurse laden ein, neues auszuprobieren.