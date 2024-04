Steinen: Vorbereitungen für den Tag der Inklusion

Jahresplanung

Derzeit bereiten die Mitglieder den Kaffee- und Kuchenverkauf für den Tag der Inklusion am 4. Mai vor, der auf dem alten Marktplatz in Lörrach gefeiert wird. Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird am Tag der Begegnung am 10. November in der Wiesentalhalle in Steinen stattfinden. Als wesentlichen Teil der Vereinsarbeit organisiert Markus Steiger die Schwimmgruppe, für die das Hallenbad in Maulburg samstags exklusiv geöffnet wird. Es wird Wassergymnastik angeboten, die Teilnehmer können zudem ungestört nach Lust und Laune sich im Wasser bewegen, was gerade für Menschen mit motorischen Einschränkungen eine wirkungsvolle Therapie ist.

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Claudia Eisele, zweite Vorsitzende, Anni Gutauskas, Schriftführerin, und Michael Dietl, Kassenwart, wurden in ihrem Amt bestätigt. Die beiden letztgenannten wollen ihr Amt jedoch im kommenden Jahr niederlegen. Wie in anderen Vereinen ist es schwer, neue, jüngere Menschen für die Vorstandsarbeit zu gewinnen. Eltern von behinderten Kindern sind oft schon mit dem Familienalltag an ihrer Belastungsgrenze und haben keine zusätzlichen Kapazitäten.