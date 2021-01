Steinen Wahlkampf in Pandemie-Zeiten

Der Pandemie geschuldet, kommen die Neujahrsgrüße des Ortsverbands in diesem Jahr per Brief. Darin gehen der Vorsitzende Benjamin Blum und seine Stellvertreterin Sabine Glaser auf das Superwahljahr ein, in dem in sechs Bundesländern Landtagswahlen stattfinden und im September die Bundestagswahl. Die Nominierung der Bundestagskandidaten soll, sobald es die Lage zulässt, erfolgen. Noch unklar ist, wie in der Pandemie ein Wahlkampf stattfinden soll. „Hier wird man sich auf neue Wege begeben müssen“, meinen Blum und Glaser.

Auf kommunaler Ebene wird es nach Ansicht des Vorsitzenden und seiner Stellvertreterin eine Herausforderung sein, mit geringen Mitteln das Notwendige zu tun. Hervorgehoben wird in dem Brief die „klare Linie“, die die CDU vor allem bei den Haushaltsberatungen zum Thema Sparen und Ausgabendisziplin gefahren hat: „Es sollte jedem Bürger klar geworden sein, in welcher Schieflage die Gemeindefinanzen stecken.“ Dabei sind die Folgen der Corona-Pandemie nach Ansicht des Vorsitzenden und seiner Stellvertreterin noch gar nicht abzusehen. Ihrer Ansicht nach müssen die Bürger regelmäßig informiert werden und ein klarer Kurs erkennbar sein. Nur so können die Bürger auch schmerzhafte Einschnitte nachvollziehen und akzeptieren.